За сутки в Приморье потушили 10 пожаров Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

За сутки в Приморье организована работа по тушению 10 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались один раз.

На тушении было задействовано 86 человек личного состава и 24 единицы техники.

По состоянию на 07:00 термические аномалии не выявлены.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

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