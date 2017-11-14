Бомж оказался под колесами дорогого вне­дорож­ни­ка в пригороде Вла­дивос­то­ка Обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить специалистам

В пригороде Владивостока произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился поздно ночью в районе улицы Маковского, 290. Водитель автомобиля марки Lexus, мужчина 1975 года рождения, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Артема, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пострадал 45-летний мужчина. По словам очевидцев, мужчина постоянного места жительства не имеет.

Пострадавший госпитализирован с закрытым переломом правой плечевой кости. Все детали ДТП еще предстоит выяснить.