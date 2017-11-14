Приморцы увидят шедевры Треть­яковс­кой галереи Гостям покажут более 50 произведений живописи и графики

В Приморской государственной картинной галерее 29 ноября начнет работу выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В экспозиции представят более 50 произведений живописи и графики из собрания Третьяковской галере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» реализует компания «Ингосстрах» совместно с Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства. Он начал большой тур по стране в июле. Турне завершается выставкой во Владивостоке.

«Последнюю выставку проекта “Окна в Россию. Шедевры семи поколений” гостеприимно принимает Приморская картинная галерея. И если мы начинали свое путешествие в Калининграде выставкой, в состав которой вошли произведения исключительно из собрания Института русского реалистического искусства, то завершаем мы его показом 50 шедевров Третьяковской галереи во Владивостоке», – рассказала куратор проекта, арт-директор института русского реалистического искусства Надежда Степанова.

Как отмечают представители Приморской картинной галереи, выставка предлагает зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию, погрузиться в историю нашей Родины.

«Для нас, жителей дальневосточных берегов России, принимать выставку шедевров мастеров семи поколений – это уникальная возможность увидеть подлинные произведения русских и советских художников, чьи имена вошли в отечественную и мировую историю искусства, прикоснуться к сокровищам из собрания Государственной Третьяковской галереи и, ощутить гордость от сопричастности масштабному проекту «Окна в Россию», – поделилась директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.

В представленной экспозиции гостям и жителям Приморья покажут более 50 произведений живописи и графики из собрания Третьяковской галереи, среди которых работы таких выдающихся мастеров как Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев, Константин Истомин, Павел Кузнецов, Петр Кончаловский, Сергей Герасимов, Борис Иогансон, Александр Лабас, Юрий Пименов, Евсей Моисеенко и Дмитрий Жилинский.

Кроме того, выставка в Приморье будет сопровождаться обширной образовательной программой, подготовленной специалистами Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства.

По словам генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, проекты в сфере искусства, организованные учреждением, станут для Приморья ежегодными.

«Владивосток сейчас для нас важный город, очень важное место, потому мы сегодня работаем над созданием здесь филиала Третьяковской галереи. И прежде, чем будет решен вопрос имущественного характера, будет отреставрировано помещение представительства, а потом уже и, собственно, филиал Третьяковской галереи, мы поставили своей задачей каждый год показывать во Владивостоке значимый проект. “Окна в Россию”, подготовленный совместно с Институтом русского реалистического искусства – один из них», – отмечает Зельфира Трегулова.

Выставка будет открыта для посещения в здании Приморской государственной картинной галереи, Алеутская, 12, с 29 ноября 2017 года до 14 января 2018 года. Время работы: 10.00 – 18.00. Вход для всех желающих свободный.

Посетителей также ждут лекции и семинары с участием искусствоведов Третьяковской галереи и института русского реалистического искусства. Для участия необходима предварительная регистрация

Фото: www.tretyakovgallery.ru