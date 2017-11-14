Гимназия Вла­дивос­то­ка отметила юбилей Ученики подарили школе праздничный концерт

115-летний юбилей отметила гимназия №1 Владивостока. Старейшее учебное учреждение города с этим праздником поздравил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморского края.

« 115 лет – это знаковая дата. На Дальнем Востоке нет такого учебного заведения, у которого была бы такая насыщенная событиями история. Гимназия пережила и революцию, и советский период, и сегодня вступила на современный путь развития. В это учебное заведение приходишь как в храм знаний, который впитал в себя историческую память. Эти стены видели очень много замечательных людей. У гимназии есть генетическая память времен, которая преобразовалась в уникальный коллектив, дающий знание нашим детям»,- выступил с поздравлениями Игорь Черемис.

Гимназия была открыта в 1902 году, как прогимназия для девочек. Уже после революции - в 1923 году она была преобразована в среднюю школу. В 1991 году школа №1 вновь стала гимназией. Сегодня в ее стенах проходят обучение 1400 учеников.

«Ежегодно наше учебное заведение выпускает медалистов, также среди выпускников есть победители школьных олимпиад. Среди наших выпускников есть люди, которых знает не только город Владивосток, но и вся Россия. Например, телеведущий Евгений Попов. Могу сказать, что научный мир очень богат людьми, который учились в гимназии №1 - среди выпускников есть доктора наук», - сообщила директор гимназии №1 Елена Артеменко.

В честь юбилея ученики гимназии №1 представили собравшимся праздничный концерт.