Двое неизвестных расстреляли семь человек в Индиане Ведется розыск ещё одного подозреваемого

Стрельба произошла в ночном клубе в городе Гэри (штат Индиана). Семь человек получили ранения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

По словам представителя полиции Уильяма Фазекаса, один человек, подозреваемый в причастности к стрельбе, задержан правоохранительными органами. Его личность власти пока не раскрывают.

Пострадавшие госпитализированы, большинство из них находится в стабильном состоянии.

Как сообщили в полиции, ведется розыск еще одного подозреваемого.