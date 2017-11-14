Снегопад обрушится на Владивосток в конце недели Очередной циклон накроет Приморье



Циклон, накрывший Приморье, в середине недели уйдет на северо-западную акваторию Охотского моря. В отдельных районах Приморья сохранится небольшой и умеренный снег. Ночь ожидается морозной, −8…−13 °С, на юге −1…−6 °С. Днем −1…−6 °С, на побережье 0…+5 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В четверг ночь ожидается еще холоднее, воздух выхолодится до −10…−15 °С, в горных районах до −23 °С, на побережье −5…−10 °С. Максимальная температура −2…−7 °С, на побережье −2…+3 °С.

В конце рабочей недели синоптическая ситуация снова изменится. С Желтого моря на акваторию Японского моря выйдет циклон. В дальнейшем вихрь, углубляясь, будет смещаться вдоль побережья Приморья. В результате циклона на край обрушатся снегопады, местами метель и гололёдные явления. Однако интенсивность снегопадов и площадь их распространения будет зависеть от того, насколько близко к Приморскому краю пройдет траектория циклона.

Если вихрь будет смещаться вблизи побережья Приморья, то на большей территории края выпадет сильный снег.

Если траектория циклона пройдет восточнее, осадков будет меньше: на большей территории небольшой и умеренный снег, а сильный на востоке края.

Во Владивостоке большую часть рабочей недели будет без осадков. В пятницу временами снег, метель, на дорогах снежный накат. Температурный фон ночью −2…−5 °С, днем −1…+2 °С.