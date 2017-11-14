Приморец оказался в колонии за любовь к «пьяной» езде Злоумышленник лишился водительских прав на 3 года

Житель Находки осужден за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что фигурант уже дважды был осужден за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а именно - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это, в ноябре 2016 года он вновь сел за руль транспортного средства Honda Stream после употребления алкоголя и осуществлял на нем движение по автомобильным дорогам, пока не был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД в районе ул. Бестужева.

Обнаружив у водителя явные признаками опьянения, сотрудники инспекции отстранили его от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование, от которого водитель-нарушитель отказался, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему за содеянное 1 год 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, также суд лишил фигуранта заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

