На минувших выходных во Вла­дивос­то­ке произошло более 100 аварий Всего за два дня зафиксировано 565 нарушений ПДД

За минувшие выходные на дорогах Владивостока произошло 118 ДТП, 68 из них - с материальным ущербом и одним пострадавшим, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 16 аварий обошлись составлением европротоколов.

За два дня сотрудники ДПС остановили 54 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии, 22 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и 31 автомобиль, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили три автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 79 автомобилистов, а 118 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 27 таксистов и 11 водителей автобусов составлены соответствующие протоколы. Также инспекторы ДПС остановили двух автомобилистов без ВУ.

Всего на минувших выходных в приморской столице зарегистрировано 565 нарушений ПДД.

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