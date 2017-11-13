Два авто столкнулись во Вла­ди­вос­то­ке Автолюбитель не увидел стоящий на обочине автомобиль

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Океанского проспекта, 165. Водитель автомобиля марки Honda Fit, мужчина 1991 года рождения, двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону Фирсова, не справился с управлением и протаранил автомобиль марки Toyota Corolla, припаркованный на краю трассы. За рулем в этот момент находился мужчина 1962 года рождения.

В результате столкновения травмировалась пассажирка Honda Fit. Девушка 1990 года рождения получила ушиб мягких тканей головы и была направлена на амбулаторное лечение.

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