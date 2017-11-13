70-летняя пенсионерка пострадала в ДТП во Владивостоке
Обстоятельства аварии еще предстоит выяснить
Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в районе улицы Калинина, 55а\2. Водитель автомобиля марки Nissan X-Trail, женщина 1959 года рождения, двигаясь задним ходом, совершила на езд на старушку 1947 года рождения. При ударе последняя получила закрытый перелом левого бедра и была госпитализирована.
Все детали ДТП еще предстоит выяснить специалистам.
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