70-летняя пенсионерка пострадала в ДТП во Вла­дивос­то­ке Обстоятельства аварии еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Калинина, 55а\2. Водитель автомобиля марки Nissan X-Trail, женщина 1959 года рождения, двигаясь задним ходом, совершила на езд на старушку 1947 года рождения. При ударе последняя получила закрытый перелом левого бедра и была госпитализирована.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.