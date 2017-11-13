Пассажир пострадал по вине ав­то­моби­лис­та во Вла­дивос­то­ке Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе дома по адресу проспект Красного Знамени,123д. Водитель за рулем автомобиля марки Toyota Chaser, девушка 1995 года рождения, двигаясь со стороны Военного Шоссе в сторону улицы Тобольская, не справилась с управлением своего транспортного средства и вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки Toyota Caldina под управлением мужчины 99 года.

В результате столкновения пострадала пассажирка Toyota Chaser, девушка 1996 года рождения, получившая сотрясение головного мозга.

Все детали аварии еще предстоит выяснить специалистам.

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