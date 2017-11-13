Переход дороги в не­поло­жен­ном месте едва не стоил вла­дивос­токцу жизни В краевой столице сбили пешехода

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе проспекта Красного Знамени, 123д. Водитель автомобиля марки Honda C-RV, парень 1995 года рождения, двигаясь со стороны улицы Толстого в сторону улицы Гоголя, совершил наезд на пешехода, который переходил трассу вне пешеходного перехода.

В результате инцидента пострадал пешеход – мужчина 1978 года рождения, получивший закрытый перелом правой голени со смещением.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

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