На острове Русский в поле обнаружен «джип-пе­ревер­тыш» Хозяина автомобиля поблизости не оказалось

Бесхозный джип обнаружили жители Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой dps_vl.

Сообщается, что транспортно средство "лежит" неподалеку от моста на остров Русский. Возле автомобиля марки Suzuki Jimny на момент фото хозяина не оказалось. Местные жители с энтузиазмом принялись фантазировать на тему того, как джип оказался в таком положении.

"Устал бедолога) после обеда проснется", "Чет приуныл)))", "У меня кот на балконе так же лежит , пузо греет", "Вояки уже джимниками дорогу перекрывают".

Один из автомобилистов предположил, что водителя ослепил встречный автомобиль, в результате чего он не справился с управлением и угодил в кювет. Автор фото на это выдвинул свою версию:

"Кто сидел за рулём не знаю, может и девушка, на момент съемки там было пустынно, ни участников события, ни зрителей. А джимик наехал левым передним колесом на бугор и прилег на бок. И скорость была совсем маленькая, так как нет поступательного движения авто по земле, он просто свалился на бок"

На сегодняшний день о дальнейшей судьбе автомобиля ничего не известно.