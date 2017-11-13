Парень, пропавший два месяца назад, найден

Корреспонденту агентства стало известно, где сейчас находится молодой человек

17:30, 13 ноября 2017 Происшествия
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Парень, которого всё Приморье искало около двух месяцев, найден, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Как стало ивзестно корреспонденту агентства, молодой человек отзвонился матери и рассказал, что живет и работает в Хабаровске, жив и здоров. Всем, кто оказывал помощь в поиске 18-летнего парня, объявлена благодарность.

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