Парень, пропавший два месяца назад, найден Корреспонденту агентства стало известно, где сейчас находится молодой человек

Парень, которого всё Приморье искало около двух месяцев, найден, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Как стало ивзестно корреспонденту агентства, молодой человек отзвонился матери и рассказал, что живет и работает в Хабаровске, жив и здоров. Всем, кто оказывал помощь в поиске 18-летнего парня, объявлена благодарность.

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