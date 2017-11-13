Мужчина с ог­нест­рель­ным ранением обнаружен в квартире во Вла­дивос­то­ке Следователи проводят проверку

В минувшие выходные во Владивостоке по улице Печорская в квартире был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением без признаков жизни, сообщает РИА VladNews.

Пострадавшего обнаружил родственник, который пришел к своему дедушке в гости. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, однако мужчине они помочь не смогли.

Как сообщили корреспонденту агентства в СУ СК РФ по Приморскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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