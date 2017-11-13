Во Вла­дивос­то­ке автомобиль пе­ревер­нулся на крышу Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Сахалинская. Там очевидцы обнаружили на трассе автомобиль-перевертыш марки Toyota Mark II. По их словам, водитель вылез из авто и убежал в неизвестном направлении. Как случилась авария - пока неизвестно.

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