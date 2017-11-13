Две элитные иномарки сгорели ночью в Приморье В настоящее время подробности возгорания устанавливаются

Минувшей ночью в Находке сгорели две элитных иномарки - Infiniti QX80 и Mercedes, сообщает РИА VladNews. Инцидент произошел на улице Астафьева, 116.

Как сообщили в МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорание поступило в 00.36. Спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые присутствовали к тушению.

Было установлено, что горят передняя часть, моторный отсек и салон транспортных средств.

В 00.49 пожар был локализован, а в 01.21 - полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Фото: vlcrime.ru