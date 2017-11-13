Два человека пострадали в ДТП в Приморье

Происшествие произошло по вине пьяного водителя

15:23, 13 ноября 2017 Происшествия
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В воскресенье, 12 ноября, в районе 359 км автодороги Осиновка-Рудная Пристань произошло ДТП по вине пьяного водителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями.

В результате автоаварии травмы получили нарушитель ПДД и его пассажир.

 

 