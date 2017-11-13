За неделю в «пьяных» ДТП пострадали 8 приморцев Водители привлечены к ответственности

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6184 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5442 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 756 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 311 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Красноармейском, Дальнереченском, Кавалеровском, Спасском районах, а также Дальнегорском городском округе.

В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, получили травмы 8 человек.