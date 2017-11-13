Дети из Вла­ди­вос­то­ка покажут «Страну Фантазию» Работы самых юных художников от 5 до 11 лет

В среду, 15 ноября, во Владивостоке состоится открытие выставки работ воспитанников муниципальных художественных школ и школ искусств «Страна Фантазия». Торжественная церемония пройдёт в 15 часов в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а).

«Страна Фантазия» - это работы самых юных художников от 5 до 11 лет, выполненные в разных техниках от живописи до графики. Тема выставки - свободная, не ограничивающая яркую фантазию детей. Воспитанники школ искусств создали на холстах целый мир – красочный и выразительный. Здесь - невиданные животные и растения, необычные дома и живописные поляны.

Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, за время подготовки к выставке воспитанники школ искусств выполнили порядка трёхсот композиций. Для экспозиции в каждой школе были выбраны лучшие из лучших, самые яркие и удивительные работы.

Фото: Администрация Владивостока