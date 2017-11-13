Наталья Мальцева: «Компании, неспособные нормально ор­га­низо­вать питание в детсадах, должны уйти с этого рынка» Заместитель главы администрации Владивостока проинспектировала детские учреждения

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева побывала с проверкой в трех детских садах Владивостока, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главные вопросы, которые интересовали вице-мэра, - соблюдаются ли нормы организации и качество детского питания.

В работе комиссии приняли участие специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования, а также депутат Думы города Владивостока Виктор Аблапов.

Первая проверка прошла в детском саду «Солнечный лучик» на ул. Терешковой, 5а. Проверяющих здесь не ждали, но тут же нашли для них бахилы и халаты. Подчеркнули, что иначе на пищеблок не попасть.

«Контроль за питанием в садах – это плановая и регулярная работа администрации Владивостока. По всем учреждениям выезжают ревизионные группы, просматривают бракеражные журналы, пробуют и взвешивают блюда, - рассказывает Наталья Мальцева. - Заранее никто о проверках не знает. Только так можно добиться объективности. Все нарушения фиксируются, затем по ним принимаются меры».

Комиссия осмотрела холодильник, все помещения для продуктов, задала необходимые вопросы кладовщику и повару: все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания. По информации управления образования, продукты сюда поставляет ООО «Рубин».

«Поставщик у нас очень хороший, - рассказала кладовщик Наталья Персицкая, - яблоки все как на подбор, овощи качественные. Полуфабрикаты мы не используем».

В завершение проверки в этом учреждении Наталья Мальцева, поднявшись в группу, спросила мнения о питании независимых экспертов – самих детей. Их вердикт был однозначный – кормят вкусно.

Отметим, что, по информации управления по работе с муниципальными учреждениями образования, во Владивостоке сегодня работает семь компаний, которые организуют питание в детсадах. Аукционы на оказание таких услуг на весь 2017 год состоялись в конце прошлого года. Питание в дошкольных муниципальных учреждениях города осуществляется по примерному десятидневному цикличному меню. Все поставщики обязаны учитывать сезонность, предусматривать разнообразие блюд. В список продуктов входит молоко, творог, сметана, кисломолочные напитки, рыба, мясо, фрукты и овощи, яйца и соки – все, что необходимо для сбалансированного детского питания. Также в контрактах с поставщиками предусмотрен вес поставляемых продуктов на день.

Следующий адрес, куда отправилась комиссия, - детский сад № 124 на улице Адмирала Кузнецова, 50а. В холле вкусно пахнет выпечкой, и в целом, по оценке специалистов, вопросы организации питания здесь в норме. В холодильниках полный порядок, полуфабрикаты не используются, все продукты – с соблюдением сроков годности, меню соответствует десятидневному циклу, а вес продуктов в блюде совпадает до грамма с прописанным в меню, утвержденным Роспотребнадзором. В этом саду поставщик услуг – ООО «Феникс».

Отметим, что ранее этой компании были высказаны претензии по некоторым пунктам организации питания. В частности, было требование заменить жирное сердце на более диетическую говядину. Все требования поставщик выполнил.

А вот в третьем учреждении, которое посетила комиссия, - в саду № 130 на Адмирала Кузнецова, 56б, - обнаружены серьезные нарушения. Проверка показала, что хоть все продукты здесь качественные, полуфабрикаты не используются, но само меню здесь не соответствует утвержденным нормам, в частности занижен вес мяса, масла, некоторых других продуктов, не достает яиц. Согласно контракту, питание здесь также организует ООО «Феникс».

«К контракту, заключенному между администрацией города и поставщиком услуг, приложено не только типовое примерное меню, но и вес продуктов для ежедневных поставок, и компания обязана строго соблюдать эти условия, - комментирует Наталья Мальцева. - Если вес уменьшен или вид продуктов изменен – это серьезное нарушение контракта. По этому поводу подрядчику выставлены претензии в соответствии с законодательством, а в случае необходимости будем ставить вопрос о расторжении контракта».

Вице-мэр также добавила, что подобные проверки продолжатся и охватят абсолютно всех организаторов питания. Это важно знать тем, кто планирует участвовать в аукционе по организации питания в детсадах, который объявлен в настоящее время. Работать в этой сфере должны только те компании, которые способны организовать качественные услуги и работать абсолютно честно, без нарушений.

Фото: Администрация Владивостока