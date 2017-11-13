Двое приморцев ограбили дачный дом в отсутствии хозяев По данному факту было возбуждено уголовное дело

В отдел полиции поступило сообщение от 48-летнего жителя города Артема о краже.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием хозяина, проник в дачный дом и, похитив имущество, скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность и задержали двоих подозреваемых в тайном хищении чужого имущества, которые дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.