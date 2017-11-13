В Приморье на автомобиль упали бетонные блоки Конструкции выпали из проезжающего мимо грузовика

В Приморье произошло необычное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент случился в городе Уссурийск в районе Слободы. На автомобиль таксомоторной компании обрушился тяжелый груз проезжающего мимо грузовика: из кузова выпали бетонные блоки, порведившие автомобиль. В результате инцидента часть трассы оказалась усыпанна остатками бетона, убирать которые пришлось вручную.

Сейчас на данном участке трассы движение затруднено.

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Фото: Марк Чернослив