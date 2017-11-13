Филиал «Артека» построят в Приморье Предполагается, что он расположится на побережье самого южного Хасанского района края

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко дал поручение главе Хасанского района выделить участок земли под размещение филиала Международного детского центра "Артек", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Для размещения филиала необходимо 4 гектара территории на побережье.

"Я договорился с руководством "Артека" о создании здесь филиала. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь, в своем родном крае, отдыхать у моря", - говорит Тарасенко.

В настоящее время в Приморье уже действует один Всероссийский детский центр - "Океан". Он работает с 1983 года. В настоящее время реализуется федеральная программа развития этого центра до 2020 года. К этому времени "Океан" намерен увеличить число отдыхающих с 16,5 тыс. до 36 тыс. школьников в год. На 2019 год в центре запланирована сдача школы-интерната для 220 одаренных старшеклассников, где будет организована специальная двухлетняя программа обучения.

Фото: artek.org