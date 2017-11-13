Рос­ры­боловс­тво: Китай готов крупно вложиться в приморский рыбный аукционный дом Врио губернатора Приморья встретился с руководителем Росрыболовства

Китай проявляет интерес к созданию в Приморском крае аукционной площадки по торговле рыбой и уже готов вложить в нее 1 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Врио губернатора Андрей Тарасенко провел встречу с руководителем Росрыболовства Петром Савчуком.

Петр Савчук рассказал о том, что в рамках третьего Восточного экономического форума в тестовом режиме работала биржевая площадка, где свою продукцию представили семь крупных российских рыбодобывающих компаний. В итоге было заключено сделок на сумму более 51 миллиарда рублей. Интерес к созданию в Приморье аукционного дома уже высказали иностранные инвесторы. Так, 100 миллионов рублей готова вложить компания "DNG global Co. Ltd" из Республики Корея и 1 миллиард - Банк развития Китая.

По словам Савчука, такой аукционный дом позволит привлечь в край огромное количество иностранных партнеров, а также эффективно и с максимальной отдачей использовать богатые рыбные ресурсы региона.

Со своей стороны Андрей Тарасенко пообещал подобрать участок для размещения торговой площадки и подчеркнул, что Приморский край готов выступить оператором аукционного дома. В этом случае доля региона как оператора аукционной площадки должна составлять 30%.

Развитие аукционной и биржевой торговли биоресурсами - поручение президента РФ Владимира Путина. Такая форма сбыта продукции должна снизить ущерб от нелегального нерегулируемого промысла, повысить эффективность использования рыбного сырья и способствовать развитию береговой переработки.