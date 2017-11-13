Фонд «Сохрани жизнь» в Щедрый вторник устроит праздник в кинотеатре «Океан» Место в интерактивной сказке найдётся и детям, и представителям бизнеса

28 ноября одной из площадок международной благотворительной акции «Щедрый вторник» в которой принимает более 70 стран, станет кинотеатр «Океан» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Здесь с 17 до 20 часов развернётся театрализованное действо «Вторник со сказкой». Организатором - его организует благотворительный фонд «Сохрани жизнь».



Принять участие в сказочном перформансе приглашены самые разные компании и общественные организации. Каждой компании выделят место для оформления собственной небольшой «сказки», причем, темы будут подобраны индивидуально. На всём протяжении акции в холле на 2 этаже будет идти концерт, а зрителей актёры вовлекут в интерактивное представление со сказочными героями. Также во время акции будет проходить организованный сбор пожертвований в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Фонд «Сохрани жизнь» опекает маленьких пациентов краевого онкогематологического центра с 2009 года. В 2016 году этот фонд первым на Дальнем Востоке поддержал всемирную акцию помощи «#ЩедрыйВторник». И вот спустя год только в Приморье под эгидой бренда #ЩедрыйВторник запланировано более 14 мероприятий от разных некоммерческих организаций.



Руководитель фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко считает, что участие в благотворительном марафоне может стать важным шагом в развитии корпоративной социальной ответственности многих компаний. Одновременно это означает продвижение компаний-участниц на международном портале, где приморский бизнес увидят и заметят миллионы людей.

Помимо непосредственного участия в театрализованном празднике на площадке кинотеатра «Океан» бизнесменам предложили установить боксы для сбора пожертвований в офисах и перечислить в пользу фонда «Сохрани жизнь» процент от продаж определенных товаров. Фонд открыт и для встречных идей от предпринимателей – их ждут по почте gorkovenkosa@sohrani-zhizn.ru или по телефону (423) 276-76-57

