В столице Приморья отметили День бойца сту­ден­ческих отрядов Городской молодежный праздник состоялся в кампусе ДВФУ

Сегодня, 11 ноября, во Владивостоке с размахом отметили День бойца студенческих отрядов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Городской молодежный праздник состоялся в кампусе Дальневосточного федерального университета. Среди приглашенных гостей - заместитель главы администрации города Наталья Мальцева. Вице-мэр является ветераном движения, в прошлом – бойцом студенческого педагогического отряда «Исток».

«Дорогие бойцы, я поздравляю вас с этим особенным и уникальным праздником – Днем бойца студенческих отрядов! Из года в год этот праздник объединяет всех, кто носит бойцовки сейчас или носил их когда-либо в жизни. Потому что мы с вами знаем, что бывших бойцов студенческих отрядов не бывает! – отметила Наталья Мальцева. – Студенческий отряд – это братство, достижения каждого участника и команды в целом, это постоянное саморазвитие и новые друзья, а также это очень ответственная и взрослая работа. Я желаю вам личностных, финансовых и организационных побед! И преодоления самих себя!».

Наталья Мальцева наградила благодарственными письмами администрации города Владивостока командиров студенческих строительных отрядов: Павла Акимова, Дмитрия Дьячкова, Светлану Полищук, Антона Федорова, Валерия Цевун; бойцов студотрядов: Анастасию Колесникову и Елену Тараненко. А также – комиссара студенческого путинного отряда «Голубой Меридиан» Анну Че, генерального директора фонда социальных программ «Волонтеры – руки помощи» Ландивар Тригосо Виктора Мануэль, директора Дальневосточного филиала ООО «Трансстроймеханизация» Сергея Татариновича, начальника пассажирского вагонного депо Владивосток Евгения Чепкасова.

Атмосферу праздника и веселья создавали полюбившиеся всем песни в исполнении бойцов студенческих отрядов и другие творческие номера. Ребята подпевали, фотографировали и аплодировали бойцам, которых награждали на сцене.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил благодарственными письмами бойцов студотрядов и активистов молодежных движений города. Он сказал, что бойцы студенческих отрядов – это целеустремлённая молодёжь, которая не только ответственно трудится летом, но и принимает активное участие в городских молодёжных мероприятиях, социальных акциях и общественной жизни Владивостока.

«Спасибо огромное за эту позитивную энергетику, которой наполнен весь зал! Спасибо, что организовываете интересные проекты, спасибо, что вы не безразличны к жизни города и мероприятиям, которые проходят во Владивостоке, – обратился к собравшимся на празднике молодежи Андрей Брик. – Я и сам трудился в студенческих отрядах в конце 70-х годов прошлого века. А быть бойцом студенческого отряда – значит быль частью самого большого движения в России! Поэтому, можно сказать, мы с вами коллеги. Вместе с сотнями тысяч молодых парней и девушек вы ежегодно вносите вклад в развитие инфраструктуры, воспитание будущего поколения, обеспечиваете комфорт в железнодорожном путешествии. Желаю вам успехов во всех делах, позитивной энергии, удачи! С праздником!».Как отметили ведущие, лето 2017 года оставило в памяти бойцов особенные впечатления. Оно было наполнено нотками романтики, новыми встречами, новым опытом и чувством сопричастности к большой, дружной команде молодых профессионалов.Так, владивостокские бойцы студотрядов строили объекты судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень, занимались благоустройством родного Владивостока. Свыше 400 вожатых в этом году организовывали детский отдых в загородных лагерях. Пройдя школу подготовки, сдав единый профессиональный экзамен, бойцы студенческих педагогических отрядов отработали более 80 летних смен. Силами бойцов путинных отрядов была обеспечена рыбообрабатывающая деятельность двух заводов на острове Сахалин («Рыбновский» и «Три брата»). Более 120 бойцов студенческих отрядов проводников обеспечивали железнодорожные пассажирские перевозки по трём направлениям: «Владивосток – Москва», «Владивосток – Хабаровск» и «Владивосток – Советская Гавань».В ходе праздника руководитель штаба и образцовый боец Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Роман Гритченко поблагодарил и наградил активистов студенческого движения. А также вручил бойцовки сотрудникам управления по делам молодежи администрации Владивостока и вице-мэру Наталье Мальцевой.

В завершение летнего трудового семестра каждый боец традиционно получает памятную годичку. Руководителям направлений студенческих отрядов Владивостока были выданы годички 2017 года, после чего они раздали их бойцам своих направлений. Как отметили ведущие со сцены: «Годичка – это не просто символ, это горячий след на бойцовке, который остается от наполненного яркими красками года, это частичка большого движения и причастности к нему, это знак победы и преодоления, знак того, что ты стал сильнее и крепче, что прошел очередное испытание и проявил свои лучшие качества».

После поздравительных речей и творческих номеров состоялось долгожданное награждение. В этом году призовые места распределились следующим образом: лучшим комиссаром среди студенческих отрядов города Владивостока 2017 года стал комиссар студенческого строительного отряда «Приморец» Георгий Губко. Лучшим командиром стала командир студенческого педагогического отряда «ОАЗИС» Алёна Макова. Лучшим студенческим педагогическим отрядом стал отряд «ОАЗИС»; лучшим студенческим путинным отрядом стал студенческий отряд «Жемчужина»; лучшим студенческим строительным отрядом стал отряд «Приморец», лучшим студенческим отрядом проводников стал отряд «Бумеранг». В номинации «Перспектива года» победила боец студенческого педагогического отряда «ОАЗИС» Светлана Макова. В номинации «Прорыв года» победителем стал боец студенческого строительного отряда «Приморец» Илья Солопов. В номинации «Признание года» победителем стал боец студенческого путинного отряда «Жемчужина» Алексей Семёнов. А «Бойцом года 2017» среди студенческих отрядов Владивостока стал боец студенческого педагогического отряда «ИСТОК» Наталья Прикотень.