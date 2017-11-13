Во Вла­дивос­то­ке автоледи «залетела» под мусоровоз Детали ДТП еще предстоит выяснить

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе улицы Олега Кошевого вечером, 12 ноября. Девушка за рулем автомобиля марки Nissan Note не заметила припаркованный у обочины трассы мосоровоз и на полной скорости врезалась в автомобиль. По ее словам, она перепугаалсь и перепутала педали. Пострадавшую увезли медики.

Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить специалистам.

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