Антон Лубченко получил новую должность Экс-руководитель приморского театра в ожидании перспективных проектов

Экс - руководитель Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке Антон Лубченко назначен художественным руководителем Сочинского симфонического оркестра. За всю историю существования оркестра впервые в составе появился художественный руководитель, сообщает РИА VladNews.

В социальный сетях Антон Лубченко сообщил, что доволен своей новой должностью. И сейчас он ожидает новых интересных предложений и готов работать над перспективными проектами.

"Вот такие новости. Рад работать в новом для себя коллективе Сочинского концертно-филармонического объединения под началом такого опытного Руководителя, как Владимир Васильевич Мишарин (Владимир Мишарин). Задач впереди много, и, как всегда, ещё больше работы. Но я уверен, что и совместных интересных проектов нас ждёт немало",- сообщил Антон Лубченко на свой странице в ФБ.

Напомним, экс-руководитель Мариинского театра во Владивостоке был осужден и приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроков в три года за превышение должностных полномочий. Решение суда вступило в силу с 15 мая текущего года.

Стоит отметить, что Антон Лубченко полностью признал свою вину.