У берегов Вла­дивос­то­ка замечен кит Фотограф ждал его появления несколько дней

Огромного кита запечатлел фотограф у берегов Владивостока, сообщает РИА VladNews. Млекопитающее появилось на Токаревском маяке.

Юрий Смитюк пишет в своем Instagram, что ждал появления кита уже нескольк дней. В одно утро кит все же показал свою спину фотографу.