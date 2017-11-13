У берегов Владивостока замечен кит
Фотограф ждал его появления несколько дней
Огромного кита запечатлел фотограф у берегов Владивостока, сообщает РИА VladNews. Млекопитающее появилось на Токаревском маяке.
Юрий Смитюк пишет в своем Instagram, что ждал появления кита уже нескольк дней. В одно утро кит все же показал свою спину фотографу.
"Приезжал на маяк раз пять за последнюю неделю. Сегодня повезло его увидеть. Первый прошёл близко к маяку в сторону Босфора, второй был далеко в амурском заливе", - рассказывает фотограф.