Синтоловый качок из Пятигорска передал привет пацанам из Вла­ди­вос­то­ка Студент прославился быстрым результатом прокачки рук

Кирилл Терешин из Пятигорска, прославившийся быстрой прокачкой рук, передал привет ребятам из Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Отметим, что студент из Пятигорска стал известен миру только этой осенью, прокачав руки до 60 см с помощью синтола. Далее молодой человек заявил, что намерен прокатать ноги до 100 см.

Кирилл Терешин передал привет трем парням из Владивостока, которые решили повторить успех «качка» и тоже заказали синтол.