Приморцы могут сэкономить на авиабилетах до 60% Путешественники могут значительно снизить расходы на авиабилеты, и расширит географию их полетов

Сайтдля поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscannerзапустилпроект для жителей Приморского края. На специальнойстранице ежедневно будут появляться самые дешевыеавиабилеты из Владивостока. Это позволит путешественникам из Приморья покупатьбилеты на 30-60% дешевле, сообщает РИА VladNews соссылкой на Skyscanner.

Жители Владивостока и Приморского края нередкосталкиваются с трудностями при покупке авиабилетов. Полеты в Европу или городаЦентральной России для них часто ощутимо дороже, чем в расположенные пососедству страны Азии. При этом далеко не все знают, как искать наиболеевыгодные предложения. В этом путешественникам помогут технологии Skyscanner.

ДмитрийХаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России: «Бот Skyscannerанализируетнедавние поиски с вылетом из Владивостока, сравнивает их со среднегодовымиценами и отбирает те тарифы, которые сильнее всего упали в цене. Лучшиепредложения ежедневно появляются на страницеи доступны для дальнейшего бронирования на сайтах наших партнеров. Мы надеемся,что этот инструмент поможет путешественникам из Приморья значительно снизитьрасходы на авиабилеты и расширит географию их полетов».

В подборку попадают билеты на прямые истыковочные рейсы, цена на которые минимум на 30% ниже среднегодовой поконкретному направлению. Максимальная экономия, по данным Skyscanner, составит60%. Например, сейчас можно найти билеты из Владивостока в Иркутск от 11 тысячрублей (экономия 59%), за шесть тысяч улететь в Южно-Сахалинск (экономия 57%) илиот 10 тысяч – в Петропавловск-Камчатский (экономия 50%).