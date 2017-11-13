Англичане снимают фильм в Са­фари-пар­ке Картина выйдет на канале National Geografic

В Приморском Сафари-парке проходят съемки сюжета для фильма, который выйдет на канале National Geografic, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сафари-парк.

Английская съемочная группа компании Off The Fence работает в Приморье в течение двух дней - 7 и 8 ноября 2017 года. На территории Сафари-парк будет снят эпизод, который войдет в большой фильм. Вскоре съемочная группа отправится на Камчатку, Якутия, Байкал, Яма, где также будут сняты необходимые сюжеты.