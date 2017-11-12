Ус­пе­ва­емость мальчиков в школе зависит от девочек, - ученые Специалисты провели исследование

Ученые из Нидерландов в ходе исследования выяснили, что успехи мальчиков в изучении школьных дисциплин напрямую зависят от количества девочек, которые учатся вместе с ними, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Исследования проводились в 33 странах мира. А экспериментах приняли участие 281 тыс учеников. Испытуемым нужно было показать свои навыки чтения разных произведений: от романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» до профильных статей о возведении высотных зданий. Мальчики должны были не просто прочитать текст, а еще и ответить на вопросы, касающиеся прочитанного.

Результат показал, что в учебных заведениях, где количество девочек превышало 60%, мальчики демонстрировали более высокие результаты.

По мнению специалистов, мальчики «тянутся» за девочками, поскольку у них лучше развиты природные умения концентрироваться на задании. Тем не менее, ученые отмечают, что успехов в учебе, как правило, добиваются дети, чьи родители имеют за плечами обучение в университете. Последнее в равной степени имеет отношение к ученикам любого пола.