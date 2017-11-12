Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
Изменения в расписании автовокзала
Восемь автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 12 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
501 Владивосток - Уссурийск 09:25
520 Владивосток - Арсеньев 09:30
527 Владивосток - Черниговка 11:10
534 Владивосток - Сибирцево 11:37
522 Владивосток - Покровка 13:30
502 Владивосток - Спасск 15:10
502 Владивосток - Спасск 16:15
502 Владивосток - Спасск 17:30