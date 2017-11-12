Во Вла­дивос­то­ке без осадков, +5°C

Погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления

8:56, 12 ноября 2017 Общество
0bb8eddf724103b89184e975cf03f42b.jpg

Сегодня, 12 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4...+8°C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слпбый, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, вечером южный умереный. Температура воздуха +3...+5°C.