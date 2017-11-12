Первый катер, построенный во Вла­дивос­то­ке резидентом свободного порта, прибыл в Москву Одновременно компания работает над созданием 12-метрового прогулочного катамарана

Первый катер Pacifico Adventure 72, изготовленный резидентом свободного порта Владивосток - компанией "Композитное кораблестроение" в Приморье, прибыл в Москву для передачи заказчику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Резидент Свободного порта Владивосток, компания "Композитное кораблестроение" наладила серийный выпуск Pacifico Adventure 72, рассказал председатель правления компании Дмитрий Волошенко. Первый катер уже прибыл контейнером заказчику в Москву. Он также сообщил, что всего компанией изготовлено три таких катера, в следующем году планируется изготовить больше 20", - говорится в сообщении.

Одновременно компания работает над созданием 12-метрового прогулочного катамарана Pacifico Voyager 117 и 10-метрового Pacifico Adventure 99, строительство этих катеров планируется завершить к началу навигации 2018 года.

Модель Pacifico Adventure 72 разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро "Альбатрос Марин Дизайн". Длина корпуса этого катамарана составляет 7,2 метра, ширина - 2,6, осадка 0,36. На нем есть два спальных места, он способен развивать скорость 30 узлов при мощности двигателя 140 лошадиных сил.