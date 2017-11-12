Москвичи попробуют Приморье «на вкус» Выставка «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдет с 8 по 16 декабря

Детали участия Приморья в проекте «Дни Дальнего Востока в Москве» обсудили на совещании под руководством врио Губернатора края Андрея Тарасенко в пятницу, 10 ноября.

«Дни Дальнего Востока в Москве» – мероприятие, которое позволит его гостям поближе познакомиться с востоком России, его традициями, культурой, экономическим и туристским потенциалом.

Выставка пройдет с 8 по 16 декабря на двух площадках столицы: ярмарка на Тверской и в павильонах «Экспоцентра».

Как доложила первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморья Дарья Горбунова, в рамках ярмарки предусмотрена работа зон: «Торговые шале», «Мастер-классы», «Сцена», «Ресторан», «Чайный дом».

На первой площадке каждый из регионов Дальнего Востока, включая Приморский край, представит продукцию, которая отражает особенности территории. Андрей Тарасенко подчеркнул, что это могут быть «Приморский кондитер», мед, дикоросы, морепродукты.

На ярмарке Приморье предоставит также сувениры для продажи, мастер-классы от представителей коренных малочисленных народов, выступления творческих коллективов.

В «Экспоцентре» жители и гости столицы смогут получить информацию о населении, природе, кухне, турпотенциале Дальнего Востока, его экономических проектах, включая результаты работы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.

«Так, павильон Приморского края будет оснащен переговорной комнатой, где смогут провести двусторонние встречи представители бизнеса», – отметила представитель Инвестагентства.

Предусмотрены также две общие зоны для регионов ДФО, где можно будет приобрести сувениры, сфотографироваться на память и даже подать заявление на дальневосточный гектар.

Андрей Тарасенко выразил уверенность, что фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдет с большим успехом.

«Это отличный подарок для жителей и гостей столицы. И Приморье должно достойно себя показать», – заявил глава края.

Отметим, крупномасштабная выставка «Дни Дальнего Востока в Москве» проводится по поручению вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.