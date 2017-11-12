Ученые предлагают «заморить голодом» раковые опухоли Специалисты провели исследование

Американские ученые нашли способ сделать раковую опухоль более восприимчивой к лекарственным препаратам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ученые отмечают, что основным источником энергии для разрастания злокачественной опухоли является глюкоза. Известно, что раковые клетки осуществляют ее окисление — гликолиз, в 200 раз быстрее, чем обычные.

Это способствует тому, что раковые клетки вырабатывают большое количество энергии, которая тратится на их размножение.

Также генетики установили, что в чрезмерном потреблении глюкозы задействован ген CDK8. Ученым удалось его отключить, а значит, лишить клетку рака возможности ускорять гликолиз. Таким образом, генетики заставили раковую опухоль голодать.

Ученые пришли к выводу, что использование лекарств, направленных на блокирование CDK8 и замедление гликолиза, повышает эффективность терапии.

Иными словами, блокирование гликолиза и CDK8 замедляет рост опухоли.