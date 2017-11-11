В Приморье ре­конс­тру­иро­вали очередной мост Врио губернатора Приморья принял участие в церемонии открытия нового сооружения

В ходе рабочего визита в Хасанский район врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял участие в торжественной церемонии открытия моста через реку Филипповка. Новая разборная конструкция заменила мост,который размыло в результате циклона, обрушившегося на Приморье в августе текущего года, сообщает РИА VladNews.

К планировке нового моста приступили ещё в сентябре 2017 года. Специалисты отметили, что данная 32-метровая конструкция не позволит создать поперечного сопротивления у реки, и русло не забьётся.

Однако, в ходе проверки, Андрей Тарасенко поручил директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру Шворе организовать отчистку русел рек. Стоит отметить, что на эту проблему врио главы региона указали жители Хасанского района.

Напомним, в ходе рабочего визита врио главы региона проверил восстановительные работы в пострадавшей от тайфуна школе в селе Занадворовка, проинспектировал ход строительных работ в детском саду "Буратино" села Барабаш и посетил строящийся гостиничный комплекс "Тёплое море".