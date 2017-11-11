Торговый павильон сгорел в селе Приморья

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

23:35, 11 ноября 2017 Культура
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Тревожное сообщение о возгорании поступило  в пожарно-спасательную службу Кировского муниципального района вечером, 10 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в торговом павильоне в селе Павлофёдоровка на улице Колхозная.

Прибыв на место происшествия огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решении задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки брандмейстеры установили, что внутри помещения горят вещи.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.