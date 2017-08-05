Стали известны подробности громкого конфликта на одном из известных пляжей Приморья Потасовка произошла из-за недопонимания между отдыхающими

Фото: Фото: РИА VladNews

Стали известны подробности конфликта, произошедшего на одном из известных пляжей в Приморье в ночь со 2 на 3 августа, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали очевидцы произошедшего, конфликтная ситуация произошла между десантниками, которые приехали на пляж отмечать день ВДВ, и группой отдыхающих из Находка, в которой находились два человека нерусской национальности (предположительно, чеченцы). Из-за недопонимания между молодыми людьми во время разговора, мужчины из Находки толпой «налетели» на десантников, подумав, что на их друзей было совершено нападение. Решить вопрос мирно не получалось; началась потасовка, в которой было задействовано холодное и огнестрельное оружие. В пылу самозащиты военнослужащие разбили дорогой автомобиль Land Rover, так как на нем их пытались сбить два "чеченца".

В результате всего происходящего пострадал один житель Находки, который отдыхал в компании зачинщиков конфликта, и два десантника, которые попали под колеса иномарки и получили травмы, также еще три военнослужащих получили ножевые ранения рук.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую, однако дождаться медиков так и не удалось. Автомобиль предоставил один из отдыхающих, чтобы десантники смогли получить необходимую медицинскую помощь.

Стоит отметить, что заявлений в полицию ни от кого из участников конфликта не поступало.

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