Дорогой автомобиль разбили в ходе драки на пляже в Приморье

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Владивосток, пятница, 04 августа , РИА Vladnews.

В четверг, 3 августа, на пляже в Триозерье между компаниями произошел конфликт, сообщает РИА VladNews.

Как сообщают очевидцы, конфликт произошел между местными и приезжими отдыхающими. Между молодыми людьми пока что по неизвестным причинам началась потасовка.

Приморцы решили испортить автомобиль гостей края. В результате всего происходящего серьезно пострадал автомобиль Land Rover. Иномарку владельцы решили не забирать, а оставили ее на пляже, а сами скрылись в неизвестном в направлении.

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