Сказку в двух действиях покажут на сцене Дома Культуры Приморье Зло повержено, добро торжествует!

Фото: Фото: театр им.Горького

14 февраля на сцене Дома Культуры Приморье, город Спасск Дальний, сыграют сказку "Финист-Ясный Сокол", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.

Царевич Финист и Елена Прекрасная любят друг друга и собираются пожениться. Все идет к свадьбе, но с этим не хочет согласиться страшный Король Черный Ворон, который похищает Елену и запирает ее в каменную башню, а Финиста превращает в сокола.

Казалось бы, не будет счастья у наших героев, но на помощь им неожиданно приходят те, про сердечность и отзывчивость которых нельзя было и подумать. Зло повержено, добро торжествует!

Постановка: Александр Славский.

Действующие лица и исполнители:

Продолжительность: 1 час 35 мин. Начало спектакля в 10 часов 30 минут.