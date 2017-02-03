Сказку в двух действиях покажут на сцене Дома Культуры Приморье
Зло повержено, добро торжествует!
14 февраля на сцене Дома Культуры Приморье, город Спасск Дальний, сыграют сказку "Финист-Ясный Сокол", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.
Царевич Финист и Елена Прекрасная любят друг друга и собираются пожениться. Все идет к свадьбе, но с этим не хочет согласиться страшный Король Черный Ворон, который похищает Елену и запирает ее в каменную башню, а Финиста превращает в сокола.
Казалось бы, не будет счастья у наших героев, но на помощь им неожиданно приходят те, про сердечность и отзывчивость которых нельзя было и подумать. Зло повержено, добро торжествует!
Постановка: Александр Славский.
Действующие лица и исполнители:Финист — Ясный Сокол – Дмитрий Самотолкин;Елена Прекрасная – Кристина Бабченко;Черный Ворон — король воронья – Борис Белебезьев;Баба Яга – Валерия Запорожец (Брюханова);Кикимора – Александра Аубекерова;Массовые сцены – Мария Федюченко, Кристина Сухарук, Полина Пугачева, Константин Суворин.
Продолжительность: 1 час 35 мин. Начало спектакля в 10 часов 30 минут.