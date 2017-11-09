Верховный суд решает, где будет слушаться дело Пушкарёва (онлайн-трансляция)

Разбирательство идет второй день подряд

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В Верховном суде России проходит заседание по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарёва, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Суд определяет территориальную подсудность уголовного дела. Генпрокуратура направила в Верховный суд ходатайство, чтобы дело рассматривал не Ленинский суд Владивостока, а Тверской суд Москвы, что, по мнению защиты, незаконно. Заседание назначено на 11.00 по московскому времени, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, слушание в Верховном суде началось 8 ноября (корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний), но после более 2,5 часов судебного заседания, в ходе которого защита оспаривала законность ходатайства Генпрокуратуры, судья предложил продолжить разбирательство 9 ноября, учитывая большой объем прикрепленных документов.

Корреспондент РИА VladNews ведёт прямую трансляцию из зала заседаний.

Онлайн-трансляция (время владивостокское):

18.14 Заседание началось. Жена Игоря Пушкарева Наталья выглядит совсем уставшей. Игорь Пушкарев и Андрей Лушников присутствуют в зале заседаний по видеоконференцсвязи из СИЗО "Матросская тишина". Они как будто тоже не спали.

18.17 Слово адвокату Игоря Пушкарева Александру Высоцкому. Он просит суд обратить внимание на ряд моментов, которые вчера не обсуждали. Говорит о подсудности по закону дела, о том, что в предоставленном прокуратурой ходатайстве нет оснований на её изменение. Просит обратить внимание на то, что изложенные в письме Ткачева из ФСБ сведения не подтверждаются ни фактически, ни материалами дела. Сведения в письме носят исключительно предположительный характер. Стороной обвинения не представлены доказательства дружбы Пушкарева с Николаем Бабаевым, Купсовым и другими лицами, упомянутыми в справке ФСБ, на которую опирается ходатайство обвинения. Адвокат просит не удовлетворять ходатайство.

18.23 Арестанты, как и вчера, не слышат зал, только присутствующие в зале слышат их.

18.24 Слово дали второму адвокату Игоря Пушкарева Константину Третьякову: "Прошу обратить внимание на техническую невозможность допроса сотни свидетелей с Дальнего Востока. По нормам УПК допрос запрещён в ночное время, а днем из-за разницы в часовых поясах только допрос займет больше года. Кроме того, существуют ведь практики выездных заседаний. Так пусть приморские судьи, которым прокурор так не доверяет, отправляют свидетелей в Москву".

18:29 Слово адвокату Андрея Лушникова Руслану Янченко: "Прошу обратить внимание на отсутствие обвинений в адрес моего подзащитного. Даже в самом ходатайстве следствия речь идет только об Игоре Пушкареве".

18:30 Слово прокурору Елене Луканиной. Она продолжает утверждать, что Игорь Пушкарев и Андрей Лушников могут влиять на суд. Лушников что-то пишет, Пушкарев молча слушает. Прокурор просит продлить срок домашнего ареста для Андрея Пушкарева, срок содержания под стражей для Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова на три месяца. Игорь Сегеевич потемнел в лице...

18:32 Слово снова Высоцкому: "Обвиняемые уже содержатся под стражей незаконно. Какой ещё дополнительный срок ареста? Продление ареста тем более незаконно, нет оснований, превышен максимальный срок арестов всех трех фигурантов. Основания для ареста взяты из неподтвержденных данных. Сотрудники ФСБ заинтересованы в исходе дела. Мера пресечения не отвечает тяжести преступлений, кроме того, мы не рассматриваем сегодня дело по существу. Следователь Габдулин неоднократно отражал момент прощения долга - порядка 10 раз. Личность Игоря Сергеевича не представляла и не представляет общественной опасности. Разве в начале суда оглашалось ходатайство чьё-либо о продлении Игорю Пушкареву - ареста, Лушникову - ареста и Андрею Пушкареву - домашнего ареста? А когда дошло до прокурора, она неожиданно с ходатайствомм вышла. Прокурор фактически дублирует последнее ходатайство следствия о продлении ареста. Длительное пребывание под стражей обусловлено должно быть тщательным расследованием, а в случае с игорем Пушкаревым месяцами не предпринималось никаких следственных действий. Прошу отказать стороне обвинения в ходатайстве о продлении ареста! Заменить меру пресечения на выход под залог".

18:50 Адвокат Третьяков просит перерыв, чтобы обсудить новые обстоятельства с обвиняемыми. Объявляется перерыв на двадцать минут. Суд попросил всех удалиться.

19.09 Всех пустили обратно в зал суда.

19:10 Ходатайство прокурора для всех стало неожиданностью.

19:12 Третьяков: Прошу отложить рассмотрение ходатайства о территориальной подсудности в связи с неожиданными обстоятельствами на несколько дней, хотя бы до следующей среды.

Поликарпов: Защита Андрея Пушкарева также просит отложить рассмотрение на несколько дней.

Напомним, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.

3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года.