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Дело Пушкарёва

Верховный суд 9 ноября решит судьбу Игоря Пушкарева

Всех волнует вопрос, где именно будет рассматриваться дело
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В Верховном суде России 9 ноября состоится заседание по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарева, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Суд определит территориальную подсудность уголовного дела. Заседание назначено на 11 утра (время московское), сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, Генпрокуратура сообщила об окончании следствия и направила в Верховный суд ходатайство, чтобы дело рассматривал не Ленинский суд Владивостока, а Тверской суд Москвы, что, по мнению защиты, незаконно.

Слушание в Верховном суде началось 8 ноября (корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний), но после более 2,5 часов судебного заседания, в ходе которого защита оспаривала законность ходатайства Генпрокуратуры, судья предложил продолжить разбирательство 9 ноября, учитывая большой объем прикрепленных документов. Завтра заседание продолжится.

Напомним, 3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока.

Отметим, полномочия мэра истекали только в октябре 2018 года.

1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.

Автор фоторепортажа: Мария Шер, РИА VladNews

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