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Дело Пушкарёва

Верховный суд решит судьбу Игоря Пушкарева 8 ноября

Где будет слушаться дело экс-главы Владивостока?
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Верховный суд России в среду, 8 ноября, определит территориальную подсудность уголовного дела против экс-главы Владивостока Игоря Пушкарев и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарева. Как сообщил РИА VladNews источник в Верховном суде, заседание назначено на 14.30 по московскому времени.

Напомним, 3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока.

Ранее Генпрокуратура сообщила об окончании следствия и направила ходатайство об изменении территориальной подсудности дела председателю Верховного суда, чтобы суд принял решение о рассмотрении дела не в Ленинском суде Владивостока, а в Тверском суде Москвы. Причем, как заявил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарева Константин Третьяков, это незаконно, так как в уголовно-процессуальном кодексе чётко обозначены основания, по которым суд может изменять территориальную подсудность. Случай экс-мэра Владивостока не попадает ни под один довод следствия.

Свою позицию высказал и сам Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях: «...фактически ставят под сомнение судебную систему, систему силовых структур в Приморье, пытаясь нарушить закон в своих интересах. В Конституции РФ четко указано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. А в УПК РФ прямо указаны основания, по которым дело могут переносить в другой суд, под которые мы никак не подпадаем. Если есть сомнения в объективности рассмотрения дела в Приморье, то это повод нарушить Конституцию и закон?».

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