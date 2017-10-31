Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье

Временно отстраненный от должности глава Владивостока прокомментировал намерения прокуратуры изменить место рассмотрения уголовного дела

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв на своих страницах в социальных сетях прокомментировал желание Генпрокуратуры РФ перенести рассмотрение дела по существу в Тверской суд Москвы, сообщает РИА VladNews.

«Через 10 дней, после того, как Генпрокуратура утвердила обвинение и направила документы в Верховный суд по изменению территориальной подсудности, мы получили новую информацию. Оказывается, направляя документы в Верховный суд, они приложили ходатайство, в котором указали, что у них есть данные о том, что дело будет рассмотрено не объективно, если будет направлено в суды Владивостока и Приморского края. В качестве доводов, в ходатайстве ссылаются на тот же бред, который был и в уголовном деле с самого начала. О том, что я, якобы, имею связи во всех правоохранительных органах, что имею на них влияние и т.д.. То есть они фактически ставят под сомнение судебную систему, систему силовых структур в Приморье, пытаясь нарушить закон в своих интересах. В Конституции РФ четко указано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. А в УПК РФ прямо указаны основания, по которым дело могут переносить в другой суд, под которые мы никак не подпадаем. Если есть сомнения в объективности рассмотрения дела в Приморье, то это повод нарушить Конституцию и закон?», - отметил Пушкарёв.

По мнению градоначальника, дело уже давно вышло за рамки личных истории и фактически демонстрирует неуважение ко всей стране и всей системе.

«Из раза в раз Президент РФ Владимир Владимирович Путин напоминает всем, что есть закон и если закон нарушен, то нужно понести наказание. В нашем же случае получается с точностью да наоборот. Страдают те, кто закон не нарушал, а те, кто открыто ставит себя выше закона, остаются безнаказанны», - резюмировал Игорь Пушкарёв.

Отметим, после завершения предварительного следствия по делу Пушкарёвых-Лушникова документы были направлены на утверждение обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру РФ. Вопреки ожиданиям, прокуратура более чем формально подошла к этому вопросу. За несколько дней она ознакомилась почти с 120 томами уголовного дела. Вместе с тем, после утверждения обвинительного заключения, Генпрокуратура направила документы в Верховный суд РФ, вместо Приморского краевого суда. Более того ведомство потребовало изменить территориальную подсудность и направить дело вместо Ленинского суда Владивостока Тверской суд Москвы.

Как ранее сообщало РИА VladNews, итоговое решение по месту рассмотрения материалов уголовного дела будет принято Верховным судом 8 ноября.