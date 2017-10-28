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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды»

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал передачу материалов дела Верховному суду
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал передачу материалов его дела в Верховный суд России, отметив, что это наталкивает на мысль о том, что Генпрокуратура не доверяет судам приморской столицы, сообщает РИА VladNews.

"Вызывает удивление тот факт, что Генеральная прокуратура РФ отправила материалы дела в Верховный суд РФ для принятия решения о территориальной подсудности. Ведь ещё 18 июля 2017 года, направляя иск о возмещении непонятного ущерба бюджету Владивостока, прокуратура указывала вполне конкретного адресата – Ленинский суд Владивостока. Теперь же они засомневались и, судя по всему, решили воспользоваться тем, что выдуманная следствием взятка была совершена в неустановленное время и неустановленном месте. Удобно, не правда ли? Взяли, выдумали, нет свидетелей, нет факта взятки, да и ещё можно рассмотреть там, где удобно. Более того, есть ощущение, что в Генпрокуратуре не доверяют судам Владивостока. А разве есть на то основания? Я круглые сутки нахожусь под контролем, за моей семьёй и коллегами постоянная слежка, чего вы боитесь? По всей видимости боятся лишь одного – правды!" - написал Игорь Пушкарев на своих страницах в своих социальных сетях.

Напомним, 29 августа Мосгорсуд в очередной раз по ходатайству следствия продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября этого года. Позже до этого же срока арест продлили и брату мэра Андрею Пушкарёву.

Как ранее сообщало РИА VladNews, следствие по делу окончено, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а место рассмотрения дела определит Верховный Суд РФ.

"Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела", - написал на своих страницах в соцсетях Игорь Пушкарев.

Первые судебные заседания по делу должны начаться уже в ноябре 2017 года.

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