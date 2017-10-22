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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: В Генпрокуратуре не читали материалы дела

Временно отстраненный от должности глава Владивостока прокомментировал обвинительное заключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 22 октября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарёв прокомментировал на своей странице в социальных сетях обвинительное заключение, утвержденное Генпрокуратурой по его делу, сообщает РИА VladNews.

"20 октября Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по нашему уголовному делу. Учитывая то, что 7 дней прошло с момента подачи документов, стало понятно, что там даже не читали материалы дела, так как на ознакомление со 112 томами у нас ушло несколько месяцев.

В качестве примера абсурда приведу ситуацию с обвинением во взятке от своего родного брата Андрея. Прокуратуру не смутил домысел следствия о том, что пресловутая взятка, якобы была передана в неустановленное время и неустановленном месте. То есть можно просто взять арестовать человека по обвинению в ущербе, а потом без всяких доказательств придумать ему другое обвинение, более абстрактное, например, взятку, в которой по большому счёту можно обвинить любого человека.

Не скажу, что удивлены, поэтому уже готовимся к суду. Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела", написал Игорь Пушкарев.

Напомним, в конце рабочей недели появилось официальное заявление Генпрокуратуры РФ об окончании следствия по делу Пушкаревых-Лушникова, а также о передаче материалов дела Верховному Суду РФ для решения вопроса о его территориальной подсудности.

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